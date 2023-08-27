Emekli maaşı için 3 formül masada! Ocak ayından önce...
Emekli maaş zammı milyonlarca vatandaş gelecek haberlere kilitlenmiş durumdayken 'Emekli maaşlarına ne kadar zam olacak? Emekli maaşları artacak mı?' sorularına yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşların zam için çalışmaların yapıldığını açıklamasıyla kulisler de hareketlendi. Masada emekli maaş zammı için 3 farklı formülün oluğu iddia edildi. Buna göre seyyanen zam, refah payı ve taban maaşlarının yeniden belirlenmesi gündemde. İşte detaylar...
Emeklilerin gözü kulağı maaş zammına çevrilmiş durumda. Temmuz ayında ek iyileştirmeyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25 zam gelmiş, ancak söz konusu yüzde 25'lik zam özellikle 7.500 TL'nin altında kök maaşlarda artışı taban maaşın üzerine çıkarmadığı için bir kısım emeklinin maaşı değişmedi. Değişse de çok küçük bir artış yaşandı.
Temmuz ayında emekli maaşlarına zammın beklentilerin altında kalmasıyla, başta en düşük aylıklarda olmak üzere emekliler için bir ara zam formülü gündeme geldi.
Emekli maaşlarına zam için çalışmalar başlarken, söz konusu iyileştirmenin Ocak ayında ya da TBMM'nin Ekim ayına yeniden açılmasıyla yapılması gündeme geldi.
Yeni Asır'da yer alan habere göre; emekli zammı için 3 formül masada. İlk formül olarak 7.500 TL'nin altında maaş alanlar başta olmak üzere belirlenecek bir miktar ile seyyanen artışla emekli maaşlarına zam yapılması masada.