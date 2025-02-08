Emekli ikramiyesi için masadaki rakam belli oldu!

Emekliler bayram ikramiyesini ne kadar alacak? Milyonlarca emekli yeni yılla beraber maaşlarına zam aldı. Buna göre, 16.5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15.75 oranında zam alırken en düşük emekli maaaşı ise 14 bin 469 lira oldu. Memur emeklileri ise yüzde 11,54 oranında zam alırken en düşük memur emeklisi aylığı 19 bin 617 TL oldu.