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Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor! Ödemeler ne zaman yapılacak?

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Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor! Ödemeler ne zaman yapılacak?

Bayram ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltecek kanun teklifi, yeni haftada Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklif Genel Kurul'dan geçerse, ikramiye ödemelerinin 24 mart Pazartesi ile 28 mart Cuma tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor! Ödemeler ne zaman yapılacak?

Mevcutta 3 bin lira olan bayram ikramiyesini 4 bin liraya çıkaracak teklif, yarın Genel Kurul'da görüşülecek.

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Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor! Ödemeler ne zaman yapılacak?

Emekli bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon kişiye ödeme yapılacak. 

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Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor! Ödemeler ne zaman yapılacak?

Bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplanıyor.

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Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor! Ödemeler ne zaman yapılacak?

NTV'de yer alan habere göre Genel Kurulda teklifin kabul edilmesi ile birlikte ikramiye ödemelerinin 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.  

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