Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor! Ödemeler ne zaman yapılacak?
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Bayram ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltecek kanun teklifi, yeni haftada Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklif Genel Kurul'dan geçerse, ikramiye ödemelerinin 24 mart Pazartesi ile 28 mart Cuma tarihleri arasında yapılması bekleniyor.
Mevcutta 3 bin lira olan bayram ikramiyesini 4 bin liraya çıkaracak teklif, yarın Genel Kurul'da görüşülecek.
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Emekli bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon kişiye ödeme yapılacak.
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Bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplanıyor.
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NTV'de yer alan habere göre Genel Kurulda teklifin kabul edilmesi ile birlikte ikramiye ödemelerinin 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
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