Emekli ikramiye şartları belli oldu başvuru yapmaya gerek yok

SSK ve Bağkur emeklisi her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000 TL emekli ikramiyesi alıyor. Emekli ikramiyesi, maaş ne olursa olsun tüm emeklilere eşit şekilde ödeniyor. Sadece eşinden ya da babasından ölüm maaşı alanlar için aylık oranlarına göre ödeme yapılıyor. Ramazan bayramından önce emeklilik kararı alınanlara bu yıl çift ikramiye ödenecek. Peki ikramiye almanın şartları neler? Başvuru yapmaya gerek var mı? Bankaların promosyon ücretleri ne kadar? İşte yanıtı ve tüm ayrıntılar...