Emekli bayram ikramiyesine yüzde 50 zam Meclis'te! Kimler alacak, EYT'lilere de zam var mı? Dul ve yetimler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltildiğini müjdeledi. Erdoğan'ın müjdesinin hemen ardından AK Parti, emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin teklifi Meclis'e sundu. Hangi emekliler ikramiye alacak: EYT'liler de 3 bin TL bayram ikramiyesi alabilecek mi? Dul ve yetimler ne kadar bayram ikramiyesi alacak? İşte cevapları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Emekliler Yılı kapsamında yeni müjdeyi Ordu'daki miting alanından verdi. Erdoğan, 2 bin TL olan emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 zamla 3 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasından kısa süre sonra AK Parti, bayram ikramiyesi teklifini Meclis'e sundu.
İkramiye zammı Meclis'e geldi
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, emekli ikramiyelerini 3 bin liraya çıkaran düzenlemenin Meclis Başkanlığı'na sundukları 8. Yargı Paketi'nin içinde yer aldığını açıkladı. Paketin kısa sürede Meclis'ten geçerek yasalaşması ve emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesini 3 bin TL olarak almalarının sağlanması bekleniyor.
Kimler 3 bin TL ikramiye alacak?
Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler 3 bin lira oranında emekli ikramiyesini alacak. Bunun dışında dul ve yetimlere ise hak ediş oranları kadar emekli ikramiyesi ödenecek.
Dul ve yetimler kaç lira ikramiye alacak?
Buna göre emekli maaşının yüzde 75'ini hak eden dul ve yetimlere 2250 lira, yüzde 50'sini hak edenlere 1500 lira, yüzde 25'ini hak edenlere ise 750 lira ödeme yapılacak.