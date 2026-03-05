Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Mart ayında yapılacak ödemelere çevrildi. 2026 Ramazan Bayramı’nın Mart sonuna denk gelmesiyle birlikte "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zamlı mı yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı.
2026 yılına girilmesiyle birlikte emekli maaşı alan vatandaşlar için bayram ikramiyesi heyecanı başladı. Ramazan Bayramı'nın bu yıl 20-22 Mart tarihlerine denk gelmesi, ödeme takvimini öne çekti. Peki, bu yıl ikramiyelere zam yapılacak mı? Ak Parti kanadından gelen son açıklamalar ne yönde?
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli ikramiyeleri geleneksel olarak bayramdan bir hafta önce hesaplara tanımlanıyor. 2026 yılı takvimine göre ödemelerin şu tarihlerde yapılması bekleniyor:
Ramazan Bayramı İkramiyesi: 20 Mart öncesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının hesaplarına yatırılacak.
Kurban Bayramı İkramiyesi: 27 Mayıs tarihinden önce ödemelerin tamamlanması planlanıyor.