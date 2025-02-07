Emekli bayram ikramiyesi ne kadar yatacak? Ekonomist Muhammet Bayram rakam verdi
Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zamlardan sonra gözler bayram ikramiyelerinde... Ekonomist Muhammet Bayram rakam vererek beklentisini açıkladı.
Emekliler, maaş zamlarının beklentilerini tam olarak karşılamadığını belirtirken, bayram ikramiyelerinde nasıl bir artış olacağını merak ediyor.
bayram ikramiyelerine ne kadar zam geleceği konusunu Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e değerlendiren Ekonomist Muhammet Bayram rakam vererek bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranını açıkladı:
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
2018’de başlayan bayram ikramiyesi uygulamasıyla şu anda her bayram ayrı ayrı her emekliye 3 bin TL bayram ikramiyesi ödenmekte.
Devletimiz her zaman emeklinin yanında olduğu gibi alım gücünü korumak ve desteklemek adına bayram ikramiyesi uygulamasını devam ettirecektir.