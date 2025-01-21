Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Net rakamı böyle duyurdu

2025​ yılında emekli maaşlarına yapılan zamların yanı sıra, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerindeki artış beklentisi gündemde yerini alıyor. Şu an her bir bayram​ için 3.000 TL olarak ödenen emekli​ ikramiyelerinin, 4.000-5.000 TL seviyelerine çıkarılması planlanıyor. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ne zaman ödeme yapılacak? İşte detaylar: