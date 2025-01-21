Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Net rakamı böyle duyurdu
Emekli bayram ikramiyelerinde yeni rakamlar merakla bekleniyor. 2024 yılında 3000 TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı öncesinde yeniden gündemde yerini alıyor. Emekliler için yapılan maaş zamlarının yetersiz kaldığı tartışılırken, uzman isim Faruk Erdem, ikramiyelerin daha yüksek bir seviyeye çıkabileceğini belirtti. İşte, Ramazan ve Kurban Bayramı için ikramiye ödeme tarihlerine dair detaylar...
2025 yılında emekli maaşlarına yapılan zamların yanı sıra, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerindeki artış beklentisi gündemde yerini alıyor. Şu an her bir bayram için 3.000 TL olarak ödenen emekli ikramiyelerinin, 4.000-5.000 TL seviyelerine çıkarılması planlanıyor. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ne zaman ödeme yapılacak? İşte detaylar:
2025 ZAMLI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Konuya ilişkin A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Ocak ayında zamlı maaş ödemeleri şu tarihlerde gerçekleşiyor diyerek tarihleri paylaştı:
Memur Emeklileri: 1-5 Ocak’ta maaşlarını aldı, enflasyon farkları ise ay sonunda yatırılacak.
SSK Emeklileri: 17-26 Ocak arasında zamlı maaşlarını alıyor.
Bağ-Kur Emeklileri: 25-28 Ocak’ta zamlı maaşları yatırılacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?
2024 yılında 3.000 TL olan bayram ikramiyelerinin artırılması gündemde en çok konuşulan konular arasında yerini almaya devam ediyor. Faruk Erdem, ikramiyelerin 4.000-4.500 TL arasında olabileceğini, hatta 5.000 TL’ye kadar çıkabileceğini belirtti. Kesin rakamın bayram öncesinde açıklanması bekleniyor.