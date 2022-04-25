Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 27-28 Nisan 2022'de yatıyor yeni emeklilere de var

Bu hafta emeklilerin 2022 yılı için ilk bayrak ikramiyeleri ödenecek. Emeklilerin hesabına Ramazan Bayramı ikramiyesi 27 Nisan 2022 ve 28 Nisan 2022 tarihlerinde yatacak. Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alıp almayacaklarını merak ediyorlardı. Faruk Erdem yazısında yeni emekliler için de müjdeyi verdi. İşte emekli bayram ikramiyesi hakkında güzel haberler: