Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 27-28 Nisan 2022'de yatıyor yeni emeklilere de var
2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi bu hafta emeklilerin hesabına yatıyor. Yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesi alacak. Peki bunun için başvuru yapmak gerekiyor mu? İşte Bayram ikramiyesiyle ilgili gelişmeler:
Bu hafta emeklilerin 2022 yılı için ilk bayrak ikramiyeleri ödenecek. Emeklilerin hesabına Ramazan Bayramı ikramiyesi 27 Nisan 2022 ve 28 Nisan 2022 tarihlerinde yatacak. Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alıp almayacaklarını merak ediyorlardı. Faruk Erdem yazısında yeni emekliler için de müjdeyi verdi. İşte emekli bayram ikramiyesi hakkında güzel haberler:
27-28 Nisan'da SSK'lılar 29 Nisan'da ise Bağ-Kur ve memur emeklileri ikramiyelerini hesaplarında görecek. Bayram ikramiyesi 1100 lira olarak yatacak.
İkramiye için bir başvuru yapmaya gerek bulunmuyor. Para maaş alınan banka hesaplarına otomatik olarak yaptırılıyor.
Ödemelerden yeni aylık bağlananlar da yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için 'bayramın içinde olduğu ayda gelir ve aylık almak' gerekiyor.