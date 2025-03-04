Emekli bayram ikramiyesi için zam sinyali! 3 formül masada

Enflasyon Oranında Artış: Ocak ayındaki 6 aylık enflasyon oranına göre bir artış yapılabilir. Yüzde 15,75'lik bir zam durumunda ikramiye 3 bin 472 TL'ye yükselebilir. Yuvarlama ile 3 bin 500 TL olması beklenebilir.

Yıllık Enflasyon Oranında Artış: 2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Bu oranda bir zam durumunda ikramiye 4 bin 331 TL'ye çıkacak. Yuvarlama ile 4 bin 500 TL olarak belirlenebilir.



