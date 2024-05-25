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Emekliye bayram müjdesi! Maaşlar erken tarihe çekildi, ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

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Emekliye bayram müjdesi! Maaşlar erken tarihe çekildi, ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyeleri ve maaşlar yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Emekliye bayram müjdesi! Maaşlar erken tarihe çekildi, ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

 Kurban Bayramı öncesinde 16 milyon emeklinin bayram ikramiyeleri ve maaşları yatacak. SGK çalışmaları tamamladı. İkramiye ve maaşların 10-14 Haziran tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

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Emekliye bayram müjdesi! Maaşlar erken tarihe çekildi, ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Sabah'ta yer alan habere göre   Türkiye'deki emekli sayısının çok fazla olması nedeniyle, bankacılık sisteminde herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla ödemeler emeklilerin statülerine göre belirli tarihlere dağıtılacak.

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Emekliye bayram müjdesi! Maaşlar erken tarihe çekildi, ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Bu kapsamda, maaş ve ikramiye ödemeleri ilk olarak Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklilerine yapılacak.

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Emekliye bayram müjdesi! Maaşlar erken tarihe çekildi, ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Ardından Bağ-Kur ve son olarak Emekli Sandığı mensuplarına ödemeler gerçekleştirilecek.

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