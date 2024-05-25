Emekliye bayram müjdesi! Maaşlar erken tarihe çekildi, ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyeleri ve maaşlar yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandı.
Kurban Bayramı öncesinde 16 milyon emeklinin bayram ikramiyeleri ve maaşları yatacak. SGK çalışmaları tamamladı. İkramiye ve maaşların 10-14 Haziran tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.
Sabah'ta yer alan habere göre Türkiye'deki emekli sayısının çok fazla olması nedeniyle, bankacılık sisteminde herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla ödemeler emeklilerin statülerine göre belirli tarihlere dağıtılacak.
Bu kapsamda, maaş ve ikramiye ödemeleri ilk olarak Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklilerine yapılacak.
Ardından Bağ-Kur ve son olarak Emekli Sandığı mensuplarına ödemeler gerçekleştirilecek.