Emekli aylığınız kesilebilir! Sigorta primini böyle ödeyenler aman dikkat!
Sigortalı olarak çalışmadığı halde emekli olabilmek için sahte sigorta yaptırarak kendisini çalışıyormuş gibi gösterenler için kötü haber geldi. SGK, fiilen çalışmadığı halde sahte sigorta yaptıranların tespiti halinde emekli aylığını iptal ederek ödenmiş aylıklarını faiziyle geri alıyor.
Çalışanların iş hayatındaki en büyük güvencesi olan sigorta sistemi, emeklilik için de belirleyici oluyor. Emeklilik için gün sayısını tamamlayan ve primlerini yatıran kişiler emekli maaşı almaya hak kazanıyor.
İşçilerin çalışma hayatındaki güvencelerinden birisi olan sigorta sistemi cezai bir duruma dönüşebilir. 'Sahte sigorta' ile emekli olanların emekli aylıkları kesiliyor, SGK ödenen emekli maaşlarını ise faiziyle geri alıyor. Uzmanlar vatandaşları sahte sigorta yerine eksik prim günlerinin isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek tamamlanması yönünde uyarıyor. Sahte sigortadaki cezalar neler?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, sahte sigorta yaptıranları bekleyen tehlikeleri yazdı. Fiilen çalışmayan kişilerin bir işyerinde çalışıyor gösterilmesi sahte sigorta olarak kabul ediliyor.
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca sahte sigorta yaptırmanın idari ve cezai yaptırımları bulunuyor.