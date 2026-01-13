Emekli aylığına yeni formül! Sil baştan değişiyor: Düşük maaş alan...

En düşük emekli aylığını 20 bin TL'ye yükselten düzenleme teklifi, 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılması halinde 2026 için bütçeye 110,2 milyar lira maliyet oluşması öngörülüyor. Mevcut durumda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli yararlanıyorken, yeni düzenlemeyle bu sayısının 4 milyon 917 bin kişiye çıkması da öngörülen arasında. En düşük emekli maaşı ile ilgili rakam netlik kazanırken sosyal güvenlik sistemine dair yeni bir formül bilgisi olduğu da öğrenildi.