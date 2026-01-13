Emekli aylığına yeni formül! Sil baştan değişiyor: Düşük maaş alan...
Yeni sosyal yardım sistemi ve sosyal güvenlik sistemine dair çalışmalar kapsamında, özellikle en düşük emekli aylığına yönelik kalıcı adımların atılmasının planlandığı öğrenildi. Haziran ayından itibaren yeni modele geçileceği aktarılırken bir süre önce gündemde sıkça konuşulan vatandaşlık maaşı uygulamasının emeklileri de kapsayacak biçimde kurgulanacağı belirtildi. Düşük maaş alan emeklilere gelir desteği verileceği öğrenildi. İşte yeni formülle ilgili detaylar...
Emekli ve memur maaş zamlarının belli olmasının ardından en düşük emekli maaşı konusu uzun süredir merak ediliyordu ve Meclis'e sunulan teklifle en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye çıkarılacak.
En düşük emekli aylığını 20 bin TL'ye yükselten düzenleme teklifi, 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılması halinde 2026 için bütçeye 110,2 milyar lira maliyet oluşması öngörülüyor. Mevcut durumda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli yararlanıyorken, yeni düzenlemeyle bu sayısının 4 milyon 917 bin kişiye çıkması da öngörülen arasında. En düşük emekli maaşı ile ilgili rakam netlik kazanırken sosyal güvenlik sistemine dair yeni bir formül bilgisi olduğu da öğrenildi.
Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; EYT düzenlemesi, ödenemeyen primler, çalışan - emekli sayısı arasındaki orantısızlık, kayıt dışı istihdam gibi nedenlerle bozulan sosyal güvenlik sistemininn tekrardan rayına oturtulması amacıyla yeni dönemde bir çalışma yapılması bekleniyor.
Bir süredir en düşük emekli aylığı ile alakalı artışları içeren düzenlemelerin yapılması, bu nedenle daha fazla prim ödeyen ile düşük prim ödeyenlerin aldığı maaş arasındaki makasın kapanmasının, sosyal güvenlik sistemine dair eleştirilerin artmasına neden olduğu belirtildi.