Emekli Albay Levent Göktaş tutuklandı! Ankara'ya götürülmedi birkaç ayda dedeye dönmüş
BULGARİSTAN'ın iade ettiği Necip Hablemitoğlu suikastı davası sanığı eski Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) MAK Alay Komutanı emekli Albay Levent Göktaş, İstanbul'da tutuklandı. Göktaş'ın davanın görüleceği Ankara'ya götürülmeden İstanbul'da tutuklanması dikkat çekti. Bir başka dikkat çeken husus ise Göktaş'ın birkaç ay içerisinde ak sakallı dedeye dönüşmesi oldu...
Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirilen eski Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) MAK Alay Komutanı emekli Albay Levent Göktaş, İstanbul Havalimanı'ndan Ses ve Görüntü Bileşim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. Göktaş, Necip Hablemitoğlu suikastinin azmettiricisi olarak gösteriliyordu.
İstanbul Havalimanı'ında ilk kez yüzü kapatılarak kameralara gösterilen Levent Göktaş, Necip Hablemitoğlu davasının iddianamesini kabul eden Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ne SEGBİS ile bağlanarak hakim karşısına çıkarıldı. Hakkındaki yakalama kararı yüzüne okunan Göktaş, tutuklandı.
Levent Göktaş, Doç. Dr Necip Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılmasından sonra firar etmişti.
Bulgaristan-Türkiye sınırına yakın Svilengrad kentinde rutin trafik polis kontrolü sırasında yapılan incelemede hakkındaki arama kararının tespit edilmesi üzerine Bulgar makamlarınca 1 Eylül'de gözaltına alınmıştı.