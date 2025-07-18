Emekçi kadınların başarı hikayesi! 94 ülkeye ihraç ediliyor...
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kadınların ellerinde şekillenen 250 çeşit çömlek 94 ülkeye satılıyor.
İlçede 2016 yılında faaliyetine başlayan fabrika, tarihin en eski el sanatlarından çömlekçiliği, gelişmiş teknolojiyle birleştirerek sofralarla buluşturuyor.
Toprağa estetik katarak kaliteli ve sağlıklı ürünler haline getirilen fabrikada üretilen çömlekler, züccaciye, gıda, ambalaj, bahçe bitkileri sektörlerinde kullanılıyor.
Yüzde 87'si kadınlardan oluşan, 220 kişinin çalıştığı fabrikada topraktan yapılan 250 çeşit ürün, Bulgaristan'dan Danimarka'ya ABD'den Japonya'ya kadar 94 ülkeye ihraç ediliyor.
Fabrikanın genel müdür yardımcısı Veysel Aydın, AA muhabirine, fabrikada kırmızı topraktan, birçok sektör için üretim yaptıklarını söyledi.