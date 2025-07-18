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Emekçi kadınların başarı hikayesi! 94 ülkeye ihraç ediliyor...

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Emekçi kadınların başarı hikayesi! 94 ülkeye ihraç ediliyor...

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kadınların ellerinde şekillenen 250 çeşit çömlek 94 ülkeye satılıyor.

Emekçi kadınların başarı hikayesi! 94 ülkeye ihraç ediliyor... - Resim: 1

İlçede 2016 yılında faaliyetine başlayan fabrika, tarihin en eski el sanatlarından çömlekçiliği, gelişmiş teknolojiyle birleştirerek sofralarla buluşturuyor.

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Emekçi kadınların başarı hikayesi! 94 ülkeye ihraç ediliyor... - Resim: 2

Toprağa estetik katarak kaliteli ve sağlıklı ürünler haline getirilen fabrikada üretilen çömlekler, züccaciye, gıda, ambalaj, bahçe bitkileri sektörlerinde kullanılıyor.

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Emekçi kadınların başarı hikayesi! 94 ülkeye ihraç ediliyor... - Resim: 3

Yüzde 87'si kadınlardan oluşan, 220 kişinin çalıştığı fabrikada topraktan yapılan 250 çeşit ürün, Bulgaristan'dan Danimarka'ya ABD'den Japonya'ya kadar 94 ülkeye ihraç ediliyor.

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Emekçi kadınların başarı hikayesi! 94 ülkeye ihraç ediliyor... - Resim: 4

Fabrikanın genel müdür yardımcısı Veysel Aydın, AA muhabirine, fabrikada kırmızı topraktan, birçok sektör için üretim yaptıklarını söyledi.

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