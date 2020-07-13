Elvis Presley'in torunu Benjamin intihar etti soruşturma başlatıldı
Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley'nin oğlu Benjamin intihar etti. Benjamin'in intiharının ardından soruşturma başlatıldı.
Tüm dünya tarafından tanınan şarkıcı Elvis Presley'in torunu Benjamin Keough evinde ölü bulundu. 1977 yılında yaşamını yitiren Presley’nin kızı Lisa Marie Presley’nin oğlu olan Keough’nun bir tabanca ile intihar ettiği açıklandı.
27 yaşındaki Keough’nun ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken annesinin sözcüsü bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Lisa Marie Presley tamamen yıkıldı fakat 11 yaşındaki ikizleri ve en büyük kızı Riley için güçlü kalmaya çalışıyor. Benjamin’i çok seviyordu ve onu hayatının aşkı olarak görüyordu'.'
Dünyanın en büyük müzisyenlerinden Elvis Presley'in kızı Lisa Marie Presley ve müzisyen Danny Keough’nun oğlu olan Benjamin aynı zamanda dedesi gibi müzisyendi ve bir kaç filmde rol almıştı.