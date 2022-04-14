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Eltim kocalarımızı aldatalım kardeşi.. Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar 'pes' dedirtti! Babamın mezarında...

Eltim kocalarımızı aldatalım kardeşi.. Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar 'pes' dedirtti! Babamın mezarında...

Fox TV'den ayrıldıktan sonra Beyaz TV'ye transfer olan psikolog Esra Ezmeci, kendisine gelen çarpıcı itirafları paylaştı.

Eltim kocalarımızı aldatalım kardeşi.. Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar 'pes' dedirtti! Babamın mezarında...

Instagram hesabında 4 milyona yakın takipçisi bulunan psikolog Esra Ezmeci, Fulya Öztürk'un sunduğu 'Fulya ile Umudun Olsun' programı sayesinde hayran kitlesini katlayarak popüler olmuştu. 

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Eltim kocalarımızı aldatalım kardeşi.. Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar 'pes' dedirtti! Babamın mezarında...

Ani bir kararla Fox TV'den ayrılarak çalışmalarına ağırlık veren Ezmeci, Beyaz TV'de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programına transfer olmuştu.

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Eltim kocalarımızı aldatalım kardeşi.. Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar 'pes' dedirtti! Babamın mezarında...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarıyla iletişim kuran Ezmeci, takipçilerinin yeni sorularını ve itiraflarını paylaştı. 

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Eltim kocalarımızı aldatalım kardeşi.. Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar 'pes' dedirtti! Babamın mezarında...

Özellikle genç kızlara ve evli kadınlara ilişki tavsiyesinde bulunan Ezmeci'nin Ramazan ayına aldırış etmeden yaptığı paylaşımlar tepki çekti. 

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