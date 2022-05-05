Eltim iç çamaşırlı resimleri bana atıp... Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar mide bulandırdı!
Farklı ritüelleri ve çapalama işlemleriyle erkeği veya kadını kendine bağlamanın yöntemlerini takipçileriyle paylaşan Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar şaşkına çevirdi.
FOX TV'de ekrana gelen Fulya ile Umudun Olsun programında ekrana çıkan ve tespitleriyle programa renk atan ünlü psikolog Esra Ezmeci, son zamanların en tanınan psikologları arasında yer alıyor.
Kitaplarıyla ve kaleme aldığı yazılarla milyonlarca insanın hayatına dokunan Esra Ezmeci sosyal medyayı da aktif kullanıyor.
Özellikle Instagram hesabı üzerinden her gün takipçilerinin sorunlarını dinleyerek yol gösteren Ezmeci, önemli tavsiyeler veriyor.
Diğer yandan akşam saatlerinde takipçilerinden gelen itirafları ve soruları da sosyal medya hesabından paylaşarak değerlendirmelerde bulunmayı ihmal etmiyor.