Elon Musk'tan ilginç hamle eski sevgilisinden bakın nasıl intikam aldı!
Twitter'ı satın aldıktan sonra mavi tik'i ücretli hale getirme kararı alan Elon Musk'ın ilginç hamlelerine bir yenisi daha eklendi. Bir dönem manken ve oyuncu Amber Heard ile aşk yaşayan Elon Musk, bu kez eski sevgilisinin hesabını gizlice askıya aldı. Twitter'da yapılan aramada 'RealAmberHeard' kullanıcı adlı profilinin silindiği görüldü.
Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devi Twitter'ı satın almıştı. Dünyanın en zengin insanı Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra ilk iş olarak CEO Parag Agrawal'ı kovdu ve ardından mavi tik'i ücretlendirerek 8 dolar yaptı.
Tüm bu yaşananlar dünya gündeminden düşmezken Musk, kimsenin haberi olmadan sansasyonel bir olay daha gerçekleştirdi.
Musk'ın eski sevgilisi Amber Heard'ün hesabını askıya aldığı öne sürüldü.
Twitter'da yapılan aramada 'RealAmberHeard' kullanıcı adlı profilin sistemden silindiği görülüyor.