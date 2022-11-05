Elon Musk'tan ilginç hamle eski sevgilisinden bakın nasıl intikam aldı!

Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devi Twitter'ı satın almıştı. Dünyanın en zengin insanı Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra ilk iş olarak CEO Parag Agrawal'ı kovdu ve ardından mavi tik'i ücretlendirerek 8 dolar yaptı.