Elon Musk'ın kızı Vivian Wilson podyumu salladı, görenleri kendine hayran bıraktı!
Milyarder iş insanı Elon Musk'ın henüz 20 yaşındaki kızı Vivian Wilson, moda sahnesinde boy gösterdi. Genç isim, New York Moda Haftası'nda düzenlenen bir organizasyonda podyuma çıktı. Wilson'ın podyumu salladığı anlar, sosyal medyada gündem oldu.
Herkesin tanıdığı milyarder iş insanı Elon Musk'ın kızı Vivian Wilson, New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede podyumda boy gösteren isimler arasında yer aldı.
Elon Musk’ın özel hayatı sık sık magazin manşetlerine taşınsa da Vivian Wilson, kendi yolunu çizmeye kararlı.
Daha önce basına yaptığı açıklamalarda, babasının gölgesinden çıkarak tamamen bağımsız bir kariyer kurmayı hedeflediğini belirtmişti.
Vivian Wilson, haftanın en çok konuşulan etkinliklerinden birinde yani New York Moda Haftası sahnesinde aldı. Podyuma kendinden emin adımlarla çıkan Vivian, seçtiği sade ama şık kombinle dikkat çekti.