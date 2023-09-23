Elon Musk'ın ilanına talip olan Demet Akalın Türkçesi ile yine dalga konusu oldu!
Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in uydu internet ağı Starlink için Türkiye temsilcisi aramalarına başlamasına yorum yağmaya devam ediyor. Elon Musk'ın iş ilanına talip olan pop müziğin sevilen sesi Demet Akalın alay konusu oldu.
Olacak Olacak, Afedersin, Giderli Şarkılar gibi şarkılarıyla pop müziğinin sevilen isimlerinden olan Demet Akalın gündemlerden düşmemeye devam ediyor.
Aktif bir şekilde sosyal medya platformu 'X'i kullanan ünlü şarkıcı attığı tweetlerde yaptığı yazım yanlışlarıyla sık sık dalga konusu oluyor.
Ünlü şarkıcı bu defa Elon Musk’ın SpaceX'in uydu internet ağı Starlink'in Türkçe ve İngilizce bilen temsilci alımına tweet atarak yanıt verdi.
Demet Akalın, Musk'ın duyurduğu iş ilanına "Maaşı istemem bir yere bağışlarsak varım" cevabını verdi. Akalın bu tweetinde de yazım yanlışı yapınca bir 'X' kullanıcısının alay konusu oldu.