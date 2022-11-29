Elon Musk’ın eski eşi sosyal medyayı salladı! Cadılar bayramı için tamamen soyundu pozu olay!
Tesla, SpaceX ve Twitter’ın CEO’su olan Elon Musk’ın eski eşi ve iki çocuğunun annesi şarkıcı Grimes’ın 'Cadılar Bayramı' için tercih ettiği kostüm sosyal medyayı salladı. Paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü isim daha önce "bütün vücuduna kalıcı dövme yaparak bembeyaz olmak" istediğini söylemişti. Grimes’ın tamamen soyunarak poz vermesi ise olay oldu. İşte detaylar...
Farklı tarzıyla adından söz ettiren şarkıcı Grimes, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile gündem oldu.
Tesla, SpaceX ve Twitter’ın CEO’su olan Elon Musk’ın eski eşi ve iki çocuğunun annesi Grimes’ın sosyal medyada yaptığı paylaşım gündem oldu…
Ekim ayında kutlanan Cadılar Bayramı için giydiği kostümü bir dizi fotoğraf ile takipçileriyle paylaşan Grimes’ın tamamen soyunarak poz vermesi ise tartışmaları beraberinde getirdi.
Grimes, “Cadılar Bayramı kostümümle hiç poz vermemiştim… Malenia, Miquella’nın kılıcı” ifadesiyle fotoğrafları paylaştı.