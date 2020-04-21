Elon Musk’ın Cybertruck iddiası olay oldu! Suda yüzebilecek
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk şirketin ilk pickup modeli Cybertruck suda bir süre yüzebileceğini iddiasıyla gündeme geldi.
Tesla’nun sahibi ve CEO'su Elon Musk yine Twitter üzerinde yaptığı açıklamalar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Şirketin ilk elektrikli pickup modeli Cybertruck ile ilgili paylaşımda bulunan Musk aracın suda bir süre yüzebileceğini söyledi.
"Bir süre batmadan yüzebilir": Bir Twitter kullanıcısı, Musk'a "Bazen nehirlerden geçmem gerekiyor. Bunu aracıma zarar vermeden yapabilir miyim?" şeklinde bir soru sordu. Musk ise kullanıcıya "Evet. Hatta bir süre batmadan yüzebilecek" şeklinde yanıt verdi.
Tesla ilk elektrikli pickup modelini 2019’un son aylarında tanıtmıştı. İşte 2021 sonunda seri üretime geçmesi beklenen modelin özellikleri:
40 bin dolar başlangıç fiyatına sahip olacak araç üç farklı versiyonla piyasaya sunulacak. 40 bin dolarlık tek motorlu başlangıç paketi 400 km'lik menzile sahip.