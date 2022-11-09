Elon Musk'a bir tepki de Yıldız Tilbe'den! "Kapatıyorum"
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Twitter hesabından yaptığı gündeme dair çıkışlarla kimi zaman beğenilen kimi zaman ise tepkileri üzerine çeken ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter hesabını kapatacağını açıkladı. Elon Musk'ın satın almasının ardından Twitter'a gösterilen tepkilere Yıldız Tilbe'den de ses geldi. Tilbe, "Instagram'a geçeceğim, Twitter'ı kapatacağım." diye yazdı.
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter'ı satın almasından sonra 'mavi tik' hesaplı olanların aylık 8 dolar ödemesine karar verdi. Musk'a ünlü isimlerden tepki gecikmedi.
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Twitter'a bir hamle de ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den geldi. Tilbe, Twitter hesabını kapatacağını duyurdu.
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Ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı: "Instagram'a geçeceğim, Twitter'ı kapatacağım. Twitter artık 1 kişininmiş, içerik çok ahlaksızca belirleniyor.
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Twitter'a benim için girenlerin maruz kalmalarını istemiyorum, gündemdeki birçok başlık çok çağdışı.
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