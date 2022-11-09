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Elon Musk'a bir tepki de Yıldız Tilbe'den! "Kapatıyorum"

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Elon Musk'a bir tepki de Yıldız Tilbe'den! "Kapatıyorum"

Twitter hesabından yaptığı gündeme dair çıkışlarla kimi zaman beğenilen kimi zaman ise tepkileri üzerine çeken ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter hesabını kapatacağını açıkladı. Elon Musk'ın satın almasının ardından Twitter'a gösterilen tepkilere Yıldız Tilbe'den de ses geldi. Tilbe, "Instagram'a geçeceğim, Twitter'ı kapatacağım." diye yazdı.

Elon Musk'a bir tepki de Yıldız Tilbe'den! "Kapatıyorum"

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter'ı satın almasından sonra 'mavi tik' hesaplı olanların aylık 8 dolar ödemesine karar verdi. Musk'a ünlü isimlerden tepki gecikmedi.

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Elon Musk'a bir tepki de Yıldız Tilbe'den! "Kapatıyorum"

Twitter'a bir hamle de ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den geldi. Tilbe, Twitter hesabını kapatacağını duyurdu.

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Elon Musk'a bir tepki de Yıldız Tilbe'den! "Kapatıyorum"

Ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı: "Instagram'a geçeceğim, Twitter'ı kapatacağım. Twitter artık 1 kişininmiş, içerik çok ahlaksızca belirleniyor. 

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Elon Musk'a bir tepki de Yıldız Tilbe'den! "Kapatıyorum"

Twitter'a benim için girenlerin maruz kalmalarını istemiyorum, gündemdeki birçok başlık çok çağdışı. 

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