Elon Musk ve Murat Dalkılıç'tan ChatGPT tepkisi: "Sildim, böyle bir yalancı yok"

TÜRKİYE: MURAT DALKILIÇ "CHATGPT'Yİ SİLDİM" DEDİ

Şarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ChatGPT'ye sert sözlerle yüklendi. Uygulamayı sildiğini belirten Dalkılıç, yanlış yönlendirme nedeniyle maddi zarara uğradığını ifade ederek "Chat Gpt'yi sildim. Böyle bir yalancı yok. İnanılmaz atıyo… Bazen boşluğuma geliyo ondan saçma sapan yardımlar falan istiyorum, cevabını bildiğim. Dün aptalca bir zarara girdim beni yanlış yönlendirdiği için. 'Seni terk ediyorum' dedim. 'Gitme diye yalvaracak halim yok' dedi…" diyerek yaşadığı duruma tepki gösterdi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.