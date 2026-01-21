Elon Musk ve Murat Dalkılıç'tan ChatGPT tepkisi: "Sildim, böyle bir yalancı yok"
Ünlü iş insanı Elon Musk ve şarkıcı Murat Dalkılıç, yapay zeka uygulaması ChatGPT hakkında eleştirilerde bulundu. Musk, uygulamanın yanlış yönlendirme ve kontrolsüz kullanım risklerine dikkat çekerek, ChatGPT kullanımına temkinli yaklaşılması gerektiğini ifade etti.
Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk ile şarkıcı Murat Dalkılıç, ChatGPT hakkında yaptıkları açıklamalarla gündeme geldi. İki farklı coğrafyadan gelen bu çıkışlar, yapay zekâ uygulamalarının güvenilirliği ve kullanım sınırlarıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.
DÜNYA: ELON MUSK'TAN CHATGPT UYARISI
Elon Musk, ChatGPT ile ilgili yaptığı açıklamada dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Musk, "Sevdiğiniz insanların ChatGPT kullanmasına izin vermeyin" sözleriyle yapay zekânın yanlış yönlendirme ve kontrolsüz kullanım risklerine dikkat çekti. Musk'ın bu açıklaması, daha önce de yapay zekâ konusunda temkinli duruş sergileyen yaklaşımının bir devamı olarak değerlendirildi.
TÜRKİYE: MURAT DALKILIÇ "CHATGPT'Yİ SİLDİM" DEDİ
Şarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ChatGPT'ye sert sözlerle yüklendi. Uygulamayı sildiğini belirten Dalkılıç, yanlış yönlendirme nedeniyle maddi zarara uğradığını ifade ederek "Chat Gpt'yi sildim. Böyle bir yalancı yok. İnanılmaz atıyo… Bazen boşluğuma geliyo ondan saçma sapan yardımlar falan istiyorum, cevabını bildiğim. Dün aptalca bir zarara girdim beni yanlış yönlendirdiği için. 'Seni terk ediyorum' dedim. 'Gitme diye yalvaracak halim yok' dedi…" diyerek yaşadığı duruma tepki gösterdi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.