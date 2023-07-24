Elon Musk Twitter'ın ismini logosunu değiştirdi! İşte Twitter'ın yeni ismi ve yeni logosu
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Twitter'ı satın aldıktan sonra birçok değişiklik yapan Elon Musk, şimdi de Twitter'ın ismini ve logosunu değiştirdi. Twitter'ın logosundan kuş ve mavi zemin gitti siyah zemin üzerine 'X' geldi. İşte Twitter'ın yeni adı ve logosu...
Elon Musk, Twitter'ın isminin artık X olarak değişeceğini duyurmuştu. Platform an itibarıyla X logosunu kullanarak yayına başladı.
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Elon Musk profilini değiştirdi
Pazar günü geç saatlerde Musk profil resmini yeni Twitter logosuyla değiştirdi.
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Twitter'ın resmi hesabı güncellendi
Ardından Twitter önce sosyal medya platformundaki kullanıcı adı ve profil fotoğrafını güncelledi. Şirket daha sonra da logosunu "X" yaparak yayına başladı.
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X logosunu kullanmaya başladı
Twitter ikonik kuş logosunu kaldırdı ve resmi logosu olarak 'X'i benimsedi. Bu hamle, Elon Musk'ın açıklamasının ardından geldi.
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