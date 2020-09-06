Elon Musk şok eden açıklamayı yaptı! Oraya giden herkes ölecek
Elon Musk, 'İnsanlar Mars'a Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, üzerinde çalışılan Mars'ta koloni kurmanın risklerinden bahsetti.
Çılgın iş adamı Elon Musk, son olarak beyin ile bilgisayarı birbirine bağlayan Neuralink projesiyle gündem olmuştu. Musk, şimdi de Mars projesinde yer alanların ölme ihtimalinin yüksek olduğunu anlattı.
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Musk, Mars'ta koloni kurma projesine katılacak kişiler için bunun geri dönüşü olmayan bir yolculuk olduğunu söyledi.
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İşte Musk'ın o inanılmaz açıklaması: "Bunun çok zor ve tehlikeli olacağını vurgulamak istiyorum. Zor bir şey ve korkaklara göre değil. Büyük ihtimalle öleceksiniz, çok zor geçecek. Ancak gerçekleşirse epey ihtişamlı olacak"
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Musk'a göre Mars'a ulaşmak temel mesele değil; oraya yerleşmek ve orada hayatta kalabilmek en önemli sorun olacak.
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