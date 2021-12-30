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Elon Musk Mars'a taşınmanın tarihini duyurdu

Elon Musk Mars'a taşınmanın tarihini duyurdu

Elon Musk, en kötü senaryoda 10 yıl içinde insanları Mars'a indireceğini söyledi. Bir podcast programında konuşan milyarder girişimci, SpaceX'in : "En iyi durum yaklaşık beş yıl, en kötü durum 10 yıl." cevabıyla Mars'a inişi müjdeledi.

Elon Musk Mars'a taşınmanın tarihini duyurdu

Elon Musk, SpaceX'in en kötü senaryoda, 10 yıl içinde Starship roketiyle insanları Mars'a indireceğini söyledi.

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Elon Musk Mars'a taşınmanın tarihini duyurdu

Salı günleri yayımlanan Lex Fridman Podcast'inin bir bölümünde Fridman, Musk'a SpaceX'in insanları Kızıl Gezegene ne zaman indireceğini düşündüğünü sordu.

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Elon Musk Mars'a taşınmanın tarihini duyurdu

Musk, soruyu "En iyi durum yaklaşık beş yıl, en kötü durum 10 yıl." sözleriyle yanıtladı.

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Elon Musk Mars'a taşınmanın tarihini duyurdu

Musk, Fridman'a belirleyici faktörlerin "aracın mühendisliğini" içerdiğini söylerken "Starship'in şimdiye kadar yapılmış en karmaşık ve gelişmiş roket olduğunu" da sözlerine ekledi.

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