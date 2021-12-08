Elon Musk korkuttu: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek

Akıllı kişiler dahil bazılarının dünyanın çok kalabalık olduğunu düşündüğüne dikkat çeken Musk, "Nüfustaki artışın kontrolden çıktığını sanıyorlar ancak bunun aslında tam tersi yaşanıyor. Lütfen sayılara bakın. Eğer insanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek. Bu dediklerimi not alın" ifadelerini kullandı.