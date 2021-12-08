Elon Musk korkuttu: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, düşen doğum oranlarının büyük bir risk olduğunu belirterek, "Nüfustaki artışın kontrolden çıktığını sanıyorlar ancak bunun aslında tam tersi yaşanıyor. Lütfen sayılara bakın. Eğer insanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek. Bu dediklerimi not alın" dedi.
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, doğum oranlarıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
The Wall Street Journal'in düzenlediği CEO Konseyi toplantısına katılan ünlü milyarder Tesla Bot'un dünyadaki işgücü sorununa çare olup olamayacağının sorulması üzerine, "Bence medeniyetin karşı karşıya olduğu en büyük risk düşük ve hızla düşen doğum oranlarıdır" dedi.
Akıllı kişiler dahil bazılarının dünyanın çok kalabalık olduğunu düşündüğüne dikkat çeken Musk, "Nüfustaki artışın kontrolden çıktığını sanıyorlar ancak bunun aslında tam tersi yaşanıyor. Lütfen sayılara bakın. Eğer insanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek. Bu dediklerimi not alın" ifadelerini kullandı.
6 çocuk sahibi olan Musk, nüfus büyümesinin önemine dikkat çekerken insanların uzun yaşaması konusunda ise farklı bir düşünceye sahip.