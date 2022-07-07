Elon Musk hakkında bomba ifşa! İddiaya göre Musk'ın üst düzey yöneticisinden ikizleri var...

Son dönemde Twitter'ı satın alma süreciyle konuşulan Musk hakkında yeni belgeler ortaya çıktı. Tesla'nın CEO'su ve kurucusu Elon Musk, 224 milyar dolar ile dünyanın en zengin insanı unvanını taşıyan iş adamı Elon Musk bomba ifşa ile gündeme oturdu. İddiaya göre kendi şirketinde çalışan yönetici Shivon Zilis'ten çocukları var.. İşte haberin tüm detayları...





