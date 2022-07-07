Elon Musk hakkında bomba ifşa! İddiaya göre Musk'ın üst düzey yöneticisinden ikizleri var...
Tesla'nın CEO'su ve kurucusu Elon Musk, 224 milyar dolar ile dünyanın en zengin insanı unvanını taşıyan iş adamı Elon Musk bomba ifşa ile gündeme oturdu. Son dönemde Twitter'ı satın alma süreciyle konuşulan Musk hakkında yeni belgeler ortaya çıktı. İddiaya göre kendi şirketinde çalışan yönetici Shivon Zilis'ten ikiz çocukları var.. İşte haberin tüm detayları...
Son dönemde Twitter'ı satın alma süreciyle konuşulan Musk hakkında yeni belgeler ortaya çıktı. Tesla'nın CEO'su ve kurucusu Elon Musk, 224 milyar dolar ile dünyanın en zengin insanı unvanını taşıyan iş adamı Elon Musk bomba ifşa ile gündeme oturdu. İddiaya göre kendi şirketinde çalışan yönetici Shivon Zilis'ten çocukları var.. İşte haberin tüm detayları...
ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Business Insider, 2021’in Kasım ayında hazırlanan bazı mahkeme yazışmaları ve belgelere ulaşarak Elon Musk’ın geçen yıl, kendi şirketinde çalışan üst düzey bir yöneticiyle çocuk yaptığını ortaya çıkardı.
Musk’a ait Neurolink’te üst düzey görevde çalışan Shivon Zilis’in Musk’la aşk yaşadığı ve ikizleri olduğu öğrenildi. Mahkeme belgelerinde 51 yaşındaki Musk ve 36 yaşındaki Zilis’in çocuklarının soyadını Musk ve göbek adlarını ise Zilis olarak seçtikleri görülüyor.
Teksas’taki mahkeme bu talebi onaylarken, çocukların isimlerinin ise bilinmediği belirtildi. Business Insider, ikizlerin dünyaya, Musk’ın eski partneri Grimes’tan olan ikinci çocuğu Exa Dark Sidearael’den geldiğini de aktardı.