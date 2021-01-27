Elliot Page cinsiyet değiştirip erkek oldu! Şimdi de Emma Portner'a dava açtı
Dünyaca ünlü oyuncu Elliot Page, cinsiyetini değiştirdiğini açıklamasının ardından eşi Emma Portner ile ayrılık kararı aldı.
ABD’de 2007 yılında gösterime giren Juno filmiyle Oscar’a aday gösterilen ve adını geniş kitlelere duyuran Elliot Page geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirmişti. Akademi Ödülü kazanan oyuncu Ellen Page, artık trans birey olduğunu açıklamıştı.
2014 tarihinde Las Vegas'ta gerçekleştirilen bir LGBT gençlik konferansında "Saklanmaktan yoruldum" diyerek eşcinsel olduğunu söyleyen Page, artık 'Elliot' adını kullanacağını belirtmişti.
33 yaşındaki Elliot Page, cinsiyetini değiştirmesinin ardından 2018 yılında romantik bir törenle evlendiği dansçı ve koreograf eşi Emma Portner'a boşanma davası açtı.
TMZ sitesinin haberine göre; üç yıllık birlikteliklerinin iki yılını evli olarak geçiren çifti, şimdi yollarını ayırmaya hazırlanıyor.