Ellen Degeneres'ten yıllar sonra gelen itiraf! Üvey babasının tacizine uğramış

Bir sohbet programına katılan Degeneres, annesinin “çok kötü bir adam” ile evlendiğini söylerken bu adamın kendisini elle taciz ettiğini dile getirdi. Annesi Betty DeGeneres’in meme kanseri olduğunu ve bundan sonra ismi açıklanmayan adamın kendisini elle taciz ettiğini söyledi.