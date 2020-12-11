Ellen DeGeneres çalışanlarına hakaretlerle olay yaratmıştı zor duruma düştü
Komedyen Ellen DeGeneres, çalışanlarına hakaret ettiği ve tacizde bulunduğu iddiaları ile hala gündemde. DeGeneres, bu iddiaların ışığında ise zor duruma düştü.
Çalışanlarına mobbing uyguladığı, ırkçı hareketlerde bulunduğu ve taciz ettiği öne sürülen dünyaca ünlü televizyon programı sunucusu ve komedyen Ellen DeGeneres'in zor günler geçirdiği iddia edildi.
İsmini vermek istemeyen bir program çalışanı Buzzfeed'e konuşarak yaşananlardan sonra Emmy ödüllü programın gözden düştüğünü iddia etti.
Aynı kişi, programın reklam almakta zorlandığı için gelirlerin büyük bir kısmını da kaybettiğini öne sürdü.
Ayrıca 62 yaşındaki sunucunun, yakın arkadaşı olan ünlü isimlerle de arasının açıldığı ve bu nedenle kimsenin programa konuk olmak istediği belirtildi.