Elle ödül törenine Pınar Deniz damga vurdu! Serenay Sarıkaya tarzıyla yıktı geçti!
Bu yıl sekizincisi düzenlenen ELLE Style Awards, M.A.C Cosmetics "#GösterRenklerini" ana sponsorluğu kapsamında en iyi stilleri ödüllendirdi. Ödül gecesinde, müzik, moda, popüler kültür ve sanat dallarında fark yaratan isimler kutlandı. Ödül gecesinde, müzik, moda, popüler kültür ve sanat dallarında fark yaratan isimler kutlandı. Gecede, Serenay Sarıkaya, Pınar Deniz, Hande Erçel gibi isimler şıklıkları ile gecenin önüne geçti. Bakalım kim, bu gecede neler giymiş, kim şık, kim rüküş olmuş...
Elle Style Awards töreninde, birçok ünlü oyuncu ve simalar katıldı. Şık tarzlarını yarıştıran isimler, kırmızı halıda boy gösterdi. Son günlerde özel hayatından sıklıkla söz ettiren Yasak Elma dizisinin güzel oyuncusu Eda Ece, yeşil bir elbise ve sade bir saç modeli tercih ederken; kendisi gibi oyuncu Aslı Bekiroğlu kabarık kırmızı bir elbiseyle şıklığı yakaladı. Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ise, gri ve göbek dekolteli elbisesiyle dikkatleri çekti.
Yılın Elle Kapak Kızı ödülü sahibi, güzel oyuncu Hande Erçel oldu... Mor tüllü elbisesiyle şıklığı yakalayan güzel oyuncu, son zamanlarda kendisi gibi olan Kaan Yıldırım ile ilişkisinden ve projelerinden de sıkça söz ettiriyor.
Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu ödülünü, pazar günleri Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Yargı dizisinde başrol oynayan Pınar Deniz aldı. Güzel oyuncu gri renkli ışıltılı bir elbiseyle dikkatleri çekti.
Ödül gecesinde, yılın stil ikonu sahibi ise, son günlerde cesur sahne şovlarıyla dikkat çeken şarkıcı ve besteci Gülşen oldu. Şarkıcı mavi ve tüylü takımıyla yine farklı tarzını konuşturdu.