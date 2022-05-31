Elle ödül törenine Pınar Deniz damga vurdu! Serenay Sarıkaya tarzıyla yıktı geçti!

Elle Style Awards töreninde, birçok ünlü oyuncu ve simalar katıldı. Şık tarzlarını yarıştıran isimler, kırmızı halıda boy gösterdi. Son günlerde özel hayatından sıklıkla söz ettiren Yasak Elma dizisinin güzel oyuncusu Eda Ece, yeşil bir elbise ve sade bir saç modeli tercih ederken; kendisi gibi oyuncu Aslı Bekiroğlu kabarık kırmızı bir elbiseyle şıklığı yakaladı. Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ise, gri ve göbek dekolteli elbisesiyle dikkatleri çekti.