Elkızı Kardeşlerim Güldür Güldür O Ses Türkiye hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin
11 Aralık 2021'in reyting sonuçları Kardeşlerim, O Ses Türkiye, El Kızı ve Güldür Güldür'ü hüsrana uğrattı.
Çocuklar gelecek dönem de okulda kalabilmek için yapılacak olan burs sınavına hazırlanırken, bir yandan da evi geçindirebilmek için tüm güçleriyle çabaladığı Kardeşlerim reytingde zirveyi kaptırdı.
Zeliha'nın gelişiyle bütün dengeler değişir. Ezo için hayat bambaşka bir hal aldığı Elkızı reytingde umduğunu bulamadı.
7’den 70’e herkesi ekran başına kilitleyen, ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show hız kesmeden devam ediyor. Dünkü bölümüyle program hüsrana uğradı.
O Ses Türkiye'de yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sevilen program reytinglerde ilk 10'a giremedi.
İşte cumartesi günü reytingleri...