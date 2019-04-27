Eliz Sakuçoğlu, cinsiyet değiştiren kardeşine seslendi: “Kardeşlerin en delikanlısısın”
Ünlü stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu ameliyatla erkek olan kardeşi Poyraz’ın doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı bir yazıyla kutladı.
Murat Boz, Hakan Sabancı gibi medyatik isimlerle yaşadığı aşklarla uzun bir süre gündeme gelen eski model, şimdilerin ise stil danışması Eliz Sakuçoğlu’ndan duygusal bir paylaşım geldi.
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Sakuçoğlu’nun Duygu ismindeki kız kardeşi, geçtiğimiz sene ameliyat olmuş ve cinsiyetini değiştirerek Poyraz adını almıştı.
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Stil danışmanı, sosyal medyadan kardeşi Poyraz’ın doğum gününü şu sözlerle kutladı:
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“Sen benim hayat ağacımsın, anne ve babamızın armağan ettiği en kutsal varlıksın. Tecrübelerinle hayatıma ışık tutan en güvenli limanımsın. Kardeşlerin en delikanlısısın, en hasısın. Poyraz olmak sana çok yakıştı be adamım.”
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