Elit İşcan'a cinsel tacizde bulunduğu söylenen Efecan Şenolsun'dan ilginç savunma
Elit İşcan'a cinsel saldırı ve hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılanan Efecan Şenolsun'un 17 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.
Yaşamayanlar isimli dizinin oyuncusu Elit İşcan, rol arkadaşı Efecan Şenolsun'un önce hakaret ve küfürlerine sonrasında ise iki ayrı noktada cinsel saldırısına maruz kaldığını açıklamıştı. Söz konusu olayın ardından İşcan'ın şikayeti üzerine Şenolsun hakkında 'cinsel saldırı' ve 'alenen hakaret' suçlarından 7 yıl 9 buçuk aydan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dördüncü duruşmada tanıklar dinlendi. Tanık Yeşim Girgin ifadesinde şöyle dedi:
"Haziran 2018'de Oyuncular Sendikası'nda genel koordinatör olarak çalışıyordum. Elit telefonda yaşadıklarını anlattı. Biz kendisine avukat desteği verebileceğimizi söyledik. Oyuncular Sendikası olarak Efecan Bey'le de görüştük. Kendisi olay sırasında alkollü olduğunu kabul etti. Temas olayının sadece omzuna dokunmak olduğunu, cinsel tacizde bulunmadığını söyledi."
Duruşma 4 Şubat 2021 tarihine ertelendi. Öte yandan Elit İşcan olay günü yaşananları ifadesinde şu sözlerle anlatmıştı:
Efecan alkollü, bir şey yapamıyoruz: ''Olay günü sanık karavanda bana ‘Allah belanı versin, yanıma yaklaşma’ diyerek karavanı terk etti. Bu durum karşısında gerildim ve olayı prodüksiyon amirine anlattım. Kendisi bana, ‘Efecan şu an alkollü, bir şey yapamıyoruz. İdare etmeye çalışıyoruz’ dedi.''
Öpmeye çalıştı: ''Çekim alanının içerisinde bulunan yıkık bir bina duvarının üzerinde otururken sanık yanıma geldi. Bana yandan sarılarak öpmeye çalıştı. Ben de kendimi geri çektim ve bu sebeple öpemedi.''