Elit İşcan'a cinsel tacizde bulunduğu söylenen Efecan Şenolsun'dan ilginç savunma

Duruşma 4 Şubat 2021 tarihine ertelendi. Öte yandan Elit İşcan olay günü yaşananları ifadesinde şu sözlerle anlatmıştı:

Efecan alkollü, bir şey yapamıyoruz: ''Olay günü sanık karavanda bana ‘Allah belanı versin, yanıma yaklaşma’ diyerek karavanı terk etti. Bu durum karşısında gerildim ve olayı prodüksiyon amirine anlattım. Kendisi bana, ‘Efecan şu an alkollü, bir şey yapamıyoruz. İdare etmeye çalışıyoruz’ dedi.''