'Elit aşk' çetesi güzel kadın fotoğraflarıyla dolandırdı! İşte 'utandıran' çetenin fiyat tarifesi
İnternette ‘elit aşk’, ’hayalimdeki aşk’ ve ’hoşça sohbet’ adlarıyla arkadaşlık siteleri kurdular. Güzel kadın fotoğraflarıyla erkekleri tuzağa düşürdüler. Sahte fotoğraflarla 'Beğendiğiniz kadınla akşam yemeği', 'haftasonu tatili' gibi yalanlarla erkekleri tuzağa düşürdüler. Tuzağa düşenler utançlarından şikayetçi olamadı...
Türkişe bildik dolandırıcılık yöntemine düşen erkekleri konuşuyor. İnternette gördükleri arkadaşlık sitelerini arayan bazı erkekler, beğendikleri kadınlarla buluşma karşılığında kendilerinden para alındığını, anlaştıkları kadınların randevu yerine gelmediklerini söyleyerek polise başvurdu. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ardı arkası kesilmeyen şikâyetlerin ardından teknik ve fiziki takip çalışması yürüttü.
Yaklaşık 2 ay süren çalışmada ulaşılan bilgilere göre çete, internette ‘Elit Aşk’, ’hayalimdeki aşk’ ve ‘hoşça sohbet’ adını verdikleri sohbet siteleri kurdu. Bu sitelere güzel kadınların fotoğraflarından oluşan albümler oluşturuldu. Sitelerde, akşam yemeği paketi, hafta sonu arkadaşı, tatil arkadaşı, yurtdışından arkadaş ve evlilik paketi gibi seçenekler de sunuldu. İnternet sitelerine girerek beğendikleri kadınla ilgili sitedeki telefon numarasını arayan kişilerle çağrı merkezindeki çete üyeleri konuştu.
Evlendirme vaadiyle form doldurtuldu
Daha sonra devreye çetenin kadın üyesi girdi. Siteyi arayan kişiyle beğendiği albümdeki kadın rolünde konuşan kadın Çete üyesi, randevu karşılığında konuştuğu kişiden para istedi. Konuşulan kişi parayı yatırdığında da bağlantı kesildi. Randevu yerine giden erkek ise saatlerce beklemesine rağmen gelen olmadı. Çete, ayrıca bazı arayan erkeklere beğenilen kadınla evlendirme vaadiyle form doldurttu.
Parayı ATM'lerden çektiler
Formun doldurulmasının ardından da çetenin kadın üyesi kendisine albümdeki kadın izlenimi vererek görüştüğü kişiden yüklü miktarda para istedi. Hesaplara yatırılan paralar da bazen banka şubesinden bazen de banka ATM’lerinden çekildi.