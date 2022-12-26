'Elit aşk' çetesi güzel kadın fotoğraflarıyla dolandırdı! İşte 'utandıran' çetenin fiyat tarifesi

Evlendirme vaadiyle form doldurtuldu

Daha sonra devreye çetenin kadın üyesi girdi. Siteyi arayan kişiyle beğendiği albümdeki kadın rolünde konuşan kadın Çete üyesi, randevu karşılığında konuştuğu kişiden para istedi. Konuşulan kişi parayı yatırdığında da bağlantı kesildi. Randevu yerine giden erkek ise saatlerce beklemesine rağmen gelen olmadı. Çete, ayrıca bazı arayan erkeklere beğenilen kadınla evlendirme vaadiyle form doldurttu.