Elinizi çabuk tutun! Ucuz emeklilik için son fırsat bu şartlara dikkat
Çalışanlar borçlanarak emekliliklerini erkene çekebilir. Asgari ücrette yeni tarifeyle birlikte 1 Ocak 2022 itibariyle doğum, yurtdışı ve askerlik borçlanmasının maliyeti de artıyor. Sigorta başlangıcını, prim gün sayısını öne çekerek erken emekli olacakların maliyet artışından etkilenmemesi için bir haftalık süresi bulunuyor.
Sigortalılar çalışmadıkları döneme ilişkin sosyal güvenlik primlerini, hizmet sürelerini sonradan borçlanabilir. Hizmet borçlanmasıyla emeklilikte ödenmesi gereken prim gün sayıları öne çekilerek erken emekli olunabilir. Çalışan kadınlar doğum, erkekler askerlik, doktora öğrenimi, tıpta uzmanlık, avukatlık stajını yapanların staj süreleri, kısmi süreli çalışılan aylara ait eksik süreler borçlanılabiliyor. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre borçlanma için ödenecek en düşük tutar asgari ücretin yüzde 32'si, en yüksek tutar da yüzde 32'sinin 7.5 katı kadar olup çalışanlar belirdikleri tutar üzerinden borçlanabilir.
400 liraya çıkıyor
Yurt dışı borçlanmasında ise günlük asgari ücretin yüzde 45'i oranında prim ödeniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan borçlanma primleri 1 Ocak'tan itibaren yüzde 39.9 artan brüt asgari ücret üzerinden belirlenecek.
Bugün itibariyle günlük doğum, askerlik borçlanması en düşük 38.16 en yüksek 286,20 lira düzeyinde olup yeni yıldan itibaren en düşük prim 53,38 lira en yüksek prim de 400,32 liraya çıkacak.
Emekliliği erkene çeker
Borçlanma eksik prim gün sayısına katkı sağlarken emeklilik yaşını etkilemez. Yaşı doldurup prim günü eksik olanların emekliliğini erkene çeker. Çalışan kadınsa doğum borçlanması, erkekse askerlik borçlanması ile emekliliği erkene çekebilir. Kadınlar üç doğum için 6 yıllık süreyi borçlanabiliyor.