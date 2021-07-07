Elinizi çabuk tutun! Çeşme'de bayram öncesi rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

İzmir'in 30 bin yatak kapasitesine sahip Çeşme ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinin de yaklaşması otellerde rezervasyon doluluk oranını yüzde 90'a ulaştı. ÇEŞTOP Başkanı Yakup Demir, bayram tatilinin kısıtlama olmadan geçirilecek olması turizm sektörüne can suyu olduğunu ifade edip, "Bayram rezervasyonlarında otellerde yüzde 90 doluluğa ulaştık. Bayram öncesinde kısıtlamaların kalkması da bunda etkili oldu. Bu doluluğun ağustos ayına da sarkmasını istiyoruz. Ağustos ayının da dolu olmasını istiyoruz.