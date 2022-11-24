Elinde altını olan sakın yapmasın! 24 Kasım bir anda yükseldi İslam Memiş'in beklediği rakam bomba
Altında rüzgar tersine döndü. 24 Kasım gram altın hızla yükseliyor ve 1050 liradan alıcı buluyor. Tekrar alım fırsatı olacak mı? İslam Memiş'in tahminlerine bakın...
Altın fiyatlarında son durum ne? Hızla yükselen gram altın 1.050,95, çeyrek altın 1.737, yarım altın 3.475, cumhuriyet altını 6.926 liradan alıcı buluyor. Dola 18.61, Euro da 19.46'dan işlem görüyor. İslam Memiş tv100'de kaleme aldığı yazısında altın için bekleneni yazdı.
-Gram altın TL fiyatında 1060 ardından 1090 seviyeleri var. Devamında 1200 sonrasında 1400 seviyeleri var.
- Altın fiyatlarında sert yükselişlerin devam edeceğini ön görüyorum. Yatırımcı elindeki altını bozdurmamalı.
- Altın almayı ihmal etmiş yatırımcısı her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerekiyor.