Elimi Bırakma dizisinin yıldızı Batuhan Ekşi sevgilisiyle görüntülendi! Yeni imajı şaşırttı
TRT 1 ekranlarına damga vuran “Elimi Bırakma” dizisinin sevilen oyuncusu Batuhan Ekşi'nin yeni imajı görenler şaşırdı.
Çocukluk dönemlerinden itibaren oyuncu olmayı düşünün Batuhan Ekşi 2011 yılında Sihirli Annem dizisiyle oyunculuk dünyasına adım atmıştı.
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İntikam, Medcezir dizilerinde de boy gösteren Batuhan Ekşi son olarak Elimi Bırakma'da oynamıştı.
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Yakışıklı oyuncunun son halini görenler takipçileri şaşırdı. Bazı takipçileri bu imajın daha çok yakıştığını söylerken kimileri eski imajının daha iyi olduğu söyledi.
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Oyuncu Batuhan Ekşi, önceki gün sevgilisiyle deniz ve güneşin tadını çıkardı. Birlikte zaman geçiren, ikilinin keyifli anları objektiflere yansıdı.
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