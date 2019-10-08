Elimi Bırakma dizisinin yıldızı Alp Navruz'dan Burak Özçivit'e gönderme!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinin yıldızı Alp Navruz'dan samimi açıklamalar geldi.
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Elimi Bırakma'da Cenk karakterine hayat veren Alp Navruz, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programına katılarak samimi açıklamalarda bulundu.
Navruz'un hem bedelli askerlik üzerine yorumları hem de kadın hayranlarıyla para karşılığı yemek yiyen oyuncular hakkındaki söyledikleri dikkat çekti.
Sosyal medya üzerinden çok fazla mesaj aldığını ifade eden Alp Navruz, hatta bu mesajlardan bazılarının evlilik teklifi olduğunu da söyledi. Navruz, ilginç bir mesajı ise şu sözleriyle anlattı:
Evleneceksek geliyorum: ''Sosyal medya üzerinden evlenme teklifi alıyorum. Sosyal medya ile çok ilgilenmiyorum ama genelde denk geliyorum. Beğenilmek güzel bir şey. Yurtdışından 'Evleneceksek geliyorum, ona göre uçak bileti alacağım' diye mesajlar geliyor.''