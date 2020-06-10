Elimi Bırakma dizisi bitti mi? Dizinin akibetine TRT 1 karar verdi
TRT 1 ekranlarının çok sevilen dizisi Elimi Bırakma dizisinin yeni sezon akıbeti belli oldu. Başrollerinde oynayan Alp Navruz ve Alina Boz hayranları oldukça sevindi.
2018-2019 yıllarında TRT1 ekranlarında sevenleriyle buluşan Elimi Bırakma dizisi yeniden izleyenleriyle buluşacak. Pandemi sebebiyle çekimleri durdurulan diziler, normalleşme süreciyle beraber yeniden ekranlarda yerini almaya hazırlanırken TRT'de yaz ekranını sevilen diziyle şenlendirecek.
TRT1’in yayın akışında da dizinin 15 Haziran Pazartesi günü izleyicilerle buluşacağı belirtildi. Dizi hafta içi her gün saat 12.55’te izleyicilerle yeniden buluşacak.
Elimi Bırakma dizisi, seyirciler tarafından çok sevilince Alina Boz'un ve Alp Navruz'un da popülaritesi artmış, Boz, Netflix yapımı Aşk101 dizisiyle de çok konuşulmuştu.
Peki, TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Elimi Bırakma'nın konusu nedir?
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