Elif Yıldırım Gören kimdir kaç yaşında Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda

Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda kıyasıya yarışacak isimlerden biri de sporcu kimliği ile bilinen iddialı isim Elif Yıldırım Gören oldu. 29 yaşında olan Survivor Ünlüler'de yarışacak sporcu 400 metre engelli yarışında uzmanlaştı. Peki Elif Yıldırım Gören kimdir, aslen nereli, evli mi eşi kimdir?