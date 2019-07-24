Elif Şafak, On Dakika Otuz Sekiz Saniye romanı ile Booker Ödülü aday listesinde
Sadece Birleşik Krallık veya İrlanda’da yayınlanan kitapların aday gösterildiği dünyanın en saygın edebiyat ödüllerinden Booker Prize’ın bu yılki aday listesi açıklandı. DÜNYANIN en prestijli edebiyat ödüllerinden Booker Prize’ın bu yılki aday listesinde Elif Şafak da yer aldı.
Elif Şafak, edebiyat dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Booker Prize’ın 13 kitaplık aday listesine Türkiye’de Doğan Kitap tarafından yayınlanan On Dakika Otuz Sekiz Saniye romanı ile girdi. Mayıs ayında okurla buluşan kitabında Şafak, baş karakteri Tekila Leyla üzerinden bir yandan bir kadın hikayesi anlatırken diğer yandan da İstanbul sokaklarına ve Türkiye’nin yakın tarihine bambaşka bir bakış sunuyor. Elif Şafak, geçtiğimiz yıl da ödülün jüri koltuğunda yer almıştı.
1969-2001 yılları arasında "Booker–McConnell Ödülü", 2002-2019 yılları arasında "Man Booker Ödülü" adıyla dağıtılan ödül, bu yıl "Booker Ödülü" adıyla sahibini bulacak.
Elif Şafak romanında ne anlatıyor?
Elif Şafak On Dakika Otuz Sekiz Saniye adlı romanında Tekila Leyla’nın hikayesini anlatıyor. On Dakika Otuz Sekiz Saniye romanında Tekila Leyla üzerinden Türkiye’nin yakın dönem tarihinden hikayeler yer alıyor.
Tekila Leyla, sıradışı bir kadın. Elif Şafak, sıradışı kadın Tekila Leyla’yı On Dakika Otuz Sekiz Saniye romanının merkezine oturtuyor. Tekila Leyla ile Türkiye’nin yakın tarihinin hikayesi roman sayfalarına yansıyor.