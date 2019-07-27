Elif Kaya'nın bikinisiyle yaptığı hareket 'yok artık' dedirtti!
Pop müziğinin sevilen isimlerinden Elif Kaya önceki gün Bodrum'da objektiflere takıldı. Güzel fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Kaya, bikinisiyle plajda yapmadığını hareket kalmadı.
Elif Kaya, 2009 yılında Mustafa Sandal'ın 'Karizma' albümünde yer alan 'Var mısın Yok musun?' şarkısında düet yaparak profesyonel müzik hayatına ilk adımı attı.
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Aşklarca, Bir Bilebilsen, Yallah şarkılarıyla büyük bir üne kavuşan genç şarkıcı Elif Kaya konser yoğunluğu sebebiyle tatil sezonunu geç açtı.
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Güzel şarkıcı konserlerinden bulduğu ilk fırsatta soluğu Bodrum’da alan popçu önceki gün arkadaşları ve kardeşi ile Azka Otel’deydi.
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Önce tenis oynadı. Sonra kendini serin sulara bıraktı.
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