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Elif Karlı'ya en acı telefon! Cezaevindeki eşi Cengiz Karlı hayatını kaybetti

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Elif Karlı'ya en acı telefon! Cezaevindeki eşi Cengiz Karlı hayatını kaybetti

Şarkıcı Elif Karlı cezaevinden gelen haberle yıkıldı. Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı hapiste kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kocasının ölümüyle sarsılan Elif Karlı'dan açıklamalar geldi. Kalp krizinden vefat eden Cengiz Karlı, neden tutuklanmıştı? İşte haberin devamı...

Elif Karlı'ya en acı telefon! Cezaevindeki eşi Cengiz Karlı hayatını kaybetti

Şarkıcı Elif Karlı’nın 30 yıl önce evlendiği, iki çocuğunun babası Cengiz Karlı cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Elif Karlı'ya en acı telefon! Cezaevindeki eşi Cengiz Karlı hayatını kaybetti

"Aramayınca korktum"

‘2. Sayfa’ adlı magazin programının sunucularına konuşan Elif Karlı, “Eşim iki gün önce ağır bir grip geçirdi. Zatürreden şüphelendik. Dün haftalık arama günüydü ve aramayınca korktum.

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Elif Karlı'ya en acı telefon! Cezaevindeki eşi Cengiz Karlı hayatını kaybetti

Sabaha karşı acı telefon

-Sabaha karşı 04.00 gibi cezaevinden telefon aldım. Telefonda beni alıştırarak Cengiz’in kalp krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini söylediler.

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Elif Karlı'ya en acı telefon! Cezaevindeki eşi Cengiz Karlı hayatını kaybetti

-En son geçen salı konuştum. 6 Ocak’ta da doğum günü vardı o zaman da görüşmüştüm. En son sesini duyduğumda çok iyiydi. Eşim ağır kalp hastasıydı. 

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