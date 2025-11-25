Elif Buse Doğan'ın aşk sınavı! İsmi bu kez de Çağrı Telkıvıran ile anıldı...
Elif Buse Doğan aşk iddiaları ile gündemde. Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir ile aşk yaşadığı konuşulan Elif Buse Doğan bu kez de müzisyen Çağrı Telkıvıran ile anılıyor.
Son dönemin dikkat çeken isimlerinden türkücü Elif Buse Doğan, şarkıcı Ebru Gündeş'in boşandığı eşi, iş insanı Murat Özdemir ile aşk yaşıyordu. Çift geçen günlerde ayrıldı.
Elif Buse Doğan'ın bu kez de müzisyen Çağrı Telkıvıran ile birlikte olduğu konuşuluyor. Haziran ayında da bu aşk iddiası haberlere yansımıştı.
Elif Buse "Çağrı ile birlikte çalışıyoruz. Son üç-dört şarkımı kendisiyle yaptık" diyerek yalanlamıştı.
ELİF BUSE DOĞAN KİMDİR?
Elif Buse Doğan 1993 yılında Kocaeli'de doğdu. 2008 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk halk müziği bölümünden mezun olmuştur.