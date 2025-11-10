Elif Buse Doğan rutinini anlattı! ''Sahneye çıkmadan önce...''
Ünlü şarkıcı Elif Buse Doğan, son konserinde hayranlarını hem sesi hem de içten açıklamalarıyla büyüledi. Maslak'taki unutulmaz gecede arabesk repertuvarıyla sahne alan Doğan, sahneye çıkmadan önce mutlaka dua ettiğini söyledi.
Elif Buse Doğan, önceki akşam İstanbul Maslak'ta bulunan prestijli bir mekanda sevenleriyle buluştu. Özel tasarlanmış göz alıcı kıyafetiyle geceye damga vuran sanatçı, konser öncesi basın mensuplarına açıklamalar yaptı.
Sanatçı, geceye özel hazırladığı kıyafetiyle göz kamaştırdı. Konser öncesinde konuşan Doğan, "Bu akşam biraz arabesk okuyacağım, farklı bir repertuvar hazırladım.
Sahneye çıkmadan önce mutlaka dua ederim, dua etmeden sahneye çıkmam" dedi. Doğan'ın performansı, misafirler tarafından alkış aldı.
Elif Buse Doğan, müzik kariyerinin yanı sıra fiziksel dönüşümüyle de gündemde. Ünlü şarkıcı, bir televizyon programında kilo verme yöntemini detaylıca anlattı:
"Spor yapıyorum ve bir öğün besleniyorum. İstediğim her şeyi yiyorum ama saat 2-3 gibi yemek yiyorum, meyveyle geçiştiriyorum. Bu benim bünyem için doğru olan, sporla birleştiriyorum."